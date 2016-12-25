При взрыве на заводе пиротехники в КНР шесть человек пропали без вести

ПЕКИН, 25 дек – РИА Новости, Жанна Манукян. Шесть человек числятся пропавшими без вести, еще 16 получили ранения в результате взрыва, который произошел в субботу на заводе по производству фейерверков в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.
По данным агентства, в результате взрыва 16 человек получили ранения. Также сообщается, что от взрыва в округе пострадали более десятка домов.
Согласно данным предварительного расследования, взрыв прогремел на подпольном частном заводе. Причина взрыва выясняется.