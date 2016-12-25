Королеву Швеции Сильвию выписали из больницы

СТОКГОЛЬМ, 25 дек – РИА Новости, Людмила Божко. Королева Швеции Сильвия, доставленная в больницу в пятницу вечером после того, как почувствовала головокружение, выписана и находится дома.

"Королева покинула больницу и находится дома во дворце Дроттнингхольм. Королева поправилась и чувствует себя хорошо", — говорится в сообщении для прессы королевского двора.

В больнице 73-летняя королева оказалась после того, как в пятницу вечером во время празднования своего дня рождения почувствовала головокружение. По сообщениям пресс-службы королевского двора, всю неделю Сильвия была простужена и врачи оставили ее в больнице для обследования.

Рождественские дни королева не провела в одиночестве, вместе с ней, по сообщениям шведских СМИ, все время находился кто-нибудь из членов ее семьи.