Президент Молдавии выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

КИШИНЕВ, 25 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой военного Ту-154, которая произошла в воскресенье утром вблизи Сочи.

"Приношу свои глубочайшие соболезнования российскому народу в связи со страшной авиакатастрофой, в результате которой погибли 92 человека", — написал Додон на своей официальной странице в социальной сети Facebook

По его словам, "большинство пассажиров упавшего самолета составили музыканты знаменитого ансамбля имени Александрова. До сих пор в памяти их великолепное выступление, которое они дали в Кишиневе в прошлом году по приглашению посольства Российской Федерации в Молдавии".

"Соболезнования родным и близким безвременно ушедших. Народ Молдавии скорбит вместе с вами", — сказал Додон.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По самым последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>