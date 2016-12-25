Президент Молдавии выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

КИШИНЕВ, 25 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой военного Ту-154, которая произошла в воскресенье утром вблизи Сочи.
По его словам, "большинство пассажиров упавшего самолета составили музыканты знаменитого ансамбля имени Александрова. До сих пор в памяти их великолепное выступление, которое они дали в Кишиневе в прошлом году по приглашению посольства Российской Федерации в Молдавии".
"Соболезнования родным и близким безвременно ушедших. Народ Молдавии скорбит вместе с вами", — сказал Додон.
По самым последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.
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