Назарбаев соболезнует в связи с гибелью людей в авиакатастрофе Ту-154

АЛМА-АТА, 25 дек – РИА Новости, Михаил Егорин. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину, родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи и всему российскому народу, сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"Глава государства с глубоким прискорбием воспринял печальное известие о трагической гибели российских граждан в результате крушения самолета Министерства обороны РФ в районе города Сочи", — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно пресс-релизу, Назарбаев, разделяя боль утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всему российскому народу.

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