Посол США в России выразил соболезнования родным погибших в крушении Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Теффт выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе Ту-154 в районе Сочи, сообщили в пресс-службе дипмиссии.

"Наши мысли и молитвы с родными и близкими всех (кто был) на борту Ту-154, и с русским народом", — приводит слова Теффта пресс-секретарь посольства США Мария Олсен.

Самолет Ту-154 Минобороны потерпел крушение в Черном море в районе Сочи. По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека.

Как сообщило позднее МО РФ, район авиакатастрофы под Сочи определён, выживших не наблюдается.

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