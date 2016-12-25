Прокуратура Южной Кореи проведет обыски в кабинете Пак Кын Хе

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Представитель государственного обвинения Южной Кореи заявил, что проведет обыски в кабинете отстраненного президента страны Пак Кын Хе в рамках расследования коррупционного скандала, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

По уточненным данным Рейтер, окончательное решение о проведении обысков пока не принято. Однако, по словам представителя прокуратуры, в случае положительного решения они будут проведены публично.

По данным агентства, прокуратура проведет обыски в кабинете Пак Кын Хе из-за подозрений в том, что экс-президент вступила в сговор со своей подругой Цой Сун Силь. Утверждается, что она при попустительстве президента злоупотребляла своими связями и выкачивала средства из крупных корпораций, вмешивалась в государственные дела.

Как отмечается, прокуратуре необходимо получить доступ к кабинету в рамках данного расследования.

По информации агентства, Пак Кын Хе обладает иммунитетом от уголовного преследования даже несмотря на тот факт, что ее полномочия на посту главы государства приостановлены.