Трамп: резолюция о поселениях затруднит достижение мира на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Принятие Советом Безопасности (СБ) ООН резолюции о запрете строительства израильских поселений на палестинских территориях затруднит достижение мира на Ближнем Востоке, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

The big loss yesterday for Israel in the United Nations will make it much harder to negotiate peace.Too bad, but we will get it done anyway! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2016 г.

"Большое поражение Израиля в ООН в пятницу сделает гораздо более трудным достижение мира", — отметил Трамп в своем микроблоге в Twitter.

"Однако мы добьемся своего в любом случае", — добавил Трамп.

Совбез ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став накладывать вето на проект, благодаря чему его удалось принять.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что заручился обещанием влиятельных американских конгрессменов и представителей будущей президентской администрации Дональда Трампа задействовать все средства, чтобы дезавуировать антипоселенческую резолюцию Совета Безопасности ООН.