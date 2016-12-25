Король Испании в рождественском обращении призвал страну к единству

МАДРИД, 25 дек – РИА Новости. Король Испании Фелипе VI в своем рождественском обращении к нации, которое транслировали крупнейшие каналы страны, призвал жителей к уважению чужого мнения и закона, имея в виду ситуацию в Каталонии.

Глава государства напрямую ни разу в речи не произнес "Каталония", но было очевидно, кому именно посвящена большая часть послания. Король обращался к тем сторонникам независимости автономного сообщества от Испании, которые в нарушение испанской конституции и несмотря на ограниченную поддержку их идей в обществе, предпринимают шаги на пути отделения от Испании.

"Нарушение норм, гарантирующих нашу демократию и свободу, сначала приводит лишь к напряжению и столкновениям, которые ничем не заканчиваются, а позже к моральному и материальному обеднению общества", — заявил король Испании. Фелипе VI призвал к "демократическому сосуществованию, основанному на уважении закона, искреннем намерении строить, а не разрушать".

"Мы живем во времена, когда мы должны быть не закрытыми внутри себя, а открыты миру. Они (времена – ред.) не для разрывов, не для внутренних разделений, а для того, чтобы акцентировать внимание на том, что нас объединяет, для строительства на основе нашего разнообразия", — добавил он.

При этом король предупредил, что недопустимо "вспоминать старые обиды". В стране, по его мнению, есть "более чем мощные мотивы для единства".

"В Испании сегодня нет места нетерпимости и устранению кого-либо, отрицанию другого и пренебрежению чужим мнением", — добавил король. Он также призвал к "уважению и принятию во внимание остальных идей, отличных от наших".

Фелипе VI также заявил, что "диалог и понимание между политическими группами позволяет сохранять и развивать базовый консенсус для лучшего функционирования общества", имея ввиду крайне сложную ситуацию с формированием правительства, которую пережила Испания в этом году.

Он выразил уверенность, что Испания "полна решимости преодолевать сложности". В конце речи король традиционно поздравил жителей страны на четырех языках – кастильском, галисийском, баскском и каталанском.