Глава Минобразования Белоруссии отказался от функций секретаря компартии

МИНСК, 24 дек — РИА Новости. Новый министр образования Белоруссии Игорь Карпенко отказался выполнять функции первого секретаря центрального комитета Коммунистической партии, сообщается на сайте организации.

Ранее белорусская оппозиционная Партия БНФ заявила, что назначение министром образования страны лидера Коммунистической партии Белоруссии Карпенко противоречит конституции и обратилась к госорганам, которые имеют полномочия по вынесению предложений о проверке нормативно-правовых актов на предмет их соответствия конституции, обратиться в Конституционный суд страны с вопросом о правомочности назначения Карпенко.

"В связи с большой загруженностью первого секретаря ЦК КПБ по основной государственной должности бюро (ЦК партии — ред.) удовлетворило его просьбу о перераспределении полномочий среди секретарей ЦК и приняло решение созвать очередной пленум ЦК КПБ в феврале 2017 года, на котором в плановом порядке рассмотреть текущие вопросы партийной деятельности и организационно-кадровые", — отмечается в сообщении.

На сайте сообщается, что до этого времени исполнение обязанностей первого секретаря ЦК КПБ возложено на секретаря ЦК по организационно-партийной и правовой работе Георгия Атаманова.