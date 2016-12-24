Выступление детского хора в Северной Ирландии покорило YouTube

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Видеоролик с записью хора школьников в Северной Ирландии, исполнивших песню Леонарда Коэна "Hallelujah", собрал на YouTube почти два миллиона просмотров менее чем за неделю.

Рождественское выступление хора школы Killard House в городе Донахади, где обучаются дети, страдающие аутизмом и другими нарушениями развития, приобрело большую популярность в социальных сетях, во многом благодаря голосу 10-летней Кейли Роджерс, которая, как пишет газета Irish Times, начала петь с трехлетнего возраста.

Песня Леонарда Коэна Hallelujah — одна из самых известных композиций канадского певца и поэта, вышедшая в 1984 году на альбоме Various Positions.