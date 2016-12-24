Таджикские пограничники в этом году изъяли более 900 кг наркотиков

ДУШАНБЕ, 24 дек — РИА Новости, Лидия Исамова. Более 900 килограммов наркотиков задержали с начала этого года таджикские пограничники, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

"Военнослужащими погранвойск из незаконного оборота изъято 904,2 килограмма наркотиков, в том числе 21,1 кг героина, 128,2 кг опиума, 755,6 кг гашиша", — сказал Улугходжаев.

По его словам, пограничники в указанный период совместно с правоохранительными органами провели 88 спецопераций, произошло 27 боестолкновений с наркоконтрабандистами.

"В ходе вооруженных столкновений с нарушителями границы были ликвидированы 14 контрабандистов, шесть ранены и 18 задержаны", — отметил начальник пресс-службы.

Пограничниками изъято 27 единиц огнестрельного оружия, свыше 1300 патронов, три ручные гранаты, 296 кг взрывчатых веществ и 24 единицы боевой амуниции, сообщил собеседник агентства.

"Задержаны и переданы правоохранительным органам 299 лиц, находящихся в розыске", — сказал Улугходжаев.