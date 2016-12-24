Израиль пересмотрит отношения с ООН после принятой резолюции о поселениях

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна пересмотрит свои отношения с ООН после принятия Советом Безопасности резолюции с требованием о прекращении поселенческой деятельности.

"Я поручил министерству иностранных дел в течение месяца осуществить переоценку всех наших контактов с ООН, включая израильское финансирование учреждений ООН и присутствие представителей ООН в Израиле", — цитирует премьера агентство Рейтер.

Совет безопасности ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху накануне объявила, что не будет выполнять резолюцию.