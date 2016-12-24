СМИ: в аэропорту в Орландо арестовали канадца за хулиганство

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти штата Флорида арестовали гражданина Канады, который неприлично вел себя в аэропорту, а затем выехал на взлетно-посадочную полосу (ВПП) на автомобиле для перевозки багажа, сообщила в субботу газета Orlando Sentinel.

По сведениям издания, инцидент произошел в минувшую пятницу в Международном аэропорту города Орландо. 27-летний Ричард Хох транзитом через Орландо летел из Чикаго на родину.

Как сообщила полиция, сотрудники авиакомпании United Airlines вывели Хоха с чужого места в салоне первого класса. После того, как виновника переполоха выдворили из самолета, тот снял брюки и запрыгнул в грузовичок для перевозки багажа. Водителю он сказал, что опаздывает на рейс, и выехал прямо на ВПП.

Хулигану грозят обвинения в хищении в особо крупном размере, а также в проникновении на территорию с ограниченным доступом.