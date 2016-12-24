Экспертиза доказала обоснованность подозрений в отношении главы ЦИК Украины

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. Обоснованность подозрений, предъявленных главе ЦИК Украины Михаилу Охендовскому, подтверждена доказательствами — экспертиза доказала, что в "черной бухгалтерии" Партии регионов стоят его подписи, сообщило в субботу Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
НАБУ ранее заявило, что Охендовскому вручили подозрение в получении средств из "черной кассы" Партии регионов — якобы он получил от политической силы более 160 тысяч долларов взяток на зарубежные поездки. В среду суд избрал Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства — то есть он должен будет являться на вызовы по требованию следователя, при этом суд отказался отстранять его от должности главы ЦИК.
"В связи с высоким общественным интересом к процессу расследования дела "черной бухгалтерии" Партии регионов Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародует результативную часть почерковедческой экспертизы "амбарной книги" с подписями, которые принадлежат председателю Центральной избирательной комиссии. Эти записи в том числе послужили основанием для составления уведомления о подозрении председателю ЦИК. Обоснованность подозрения подтверждается доказательствами", — говорится в заявлении НАБУ.
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