Минобороны Польши подготовило проект реформы управления ВС страны

ВАРШАВА, 24 дек — РИА Новости. Минобороны Польши подготовило проект реформирования руководства вооруженных сил страны, сообщает ведомство.

"Вчера министерство национальной обороны передало на ведомственные согласования проект закона, вводящего новую систему командования и руководства вооруженными силами РП. Единая система руководства армией заменит структуру, основанную на трех параллельно действующих командованиях, введенную президентом Брониславом Коморовским в 2013 году", — говорится в сообщении МО.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил о намерении вновь провести реформу руководства армии страны. Министр обороны Антони Мачеревич сообщил о планах подготовки соответствующей концепции к концу текущего года.

Система, введенная Коморовским, предполагает три важнейших органа управления польской армии: главное командование ВС, Генштаб и оперативное командование. В середине декабря в отставку ушел главнокомандующий ВС Польши генерал Мирослав Ружаньский. В 2016 году также истекает срок полномочий нынешнего главы оперативного командования ВС Польши генерала Марка Томашицкого, СМИ также сообщали о планируемой отставке в начале следующего года и главы генштаба Мечислава Гуцула, однако эта информация официально не подтверждена.