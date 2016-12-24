Президент Нигерии сообщил о захвате ключевого лагеря боевиков "Боко Харам"

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент Нигерии Мухаммад Бухари заявил о том, что армия страны захватила ключевой лагерь радикальной группировки "Боко Харам" в лесу Самбиса на северо-востоке страны, передает агентство Рейтер.

"Мне сообщил начальник штаба армии, что лагерь пал около 01.35 (03.35 мск) вечера в пятницу, теперь террористы в бегах и больше не имеют укрытия", — сказал Бухари.

"Боко Харам" — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.