Порошенко: отдельные политические силы дестабилизируют ситуацию на Украине

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. Отдельные политические силы на Украине не оставляют усилий по дестабилизации ситуацию внутри страны, используя для этого все методы, заявил президент Украины Петр Порошенко в своем обращении к новоизбранным главам и депутатам объединенных территориальных общин.

"В то же время, по словам президента, отдельные политические силы не оставляют усилий дестабилизировать ситуацию внутри страны, используя для этого все методы: от махрового популизма к псевдомассовым протестам", — информирует в субботу о заявлении президента его пресс-служба.

"Но украинский народ уже хорошо различает тех, кто готов нести ответственность за страну и делать реальные дела от популистов всех цветов — что с вилами, с косами (вилы и коса на Украине ассоциируются с "Радикальной партией" Олега Ляшко и партией "Батькивщина" Юлии Тимошенко — ред.)", — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что в экономке и социальной сфере худший период позади, но откатиться назад очень легко, если допустить дестабилизацию. По его словам, несмотря на все сложности и необходимость тратить огромные ресурсы — 5% ВВП — на безопасность и оборону, удалось поднять минимальную заработную плату вдвое, существенно с нового года повысить зарплату учителям и врачам, обеспечить программу строительства дорог.