Эрдоган выразил уверенность в успешном развитии отношений с Азербайджаном

БАКУ, 24 дек — РИА Новости, Вугар Гасанов. Президент Турции Тайип Эрдоган, позвонивший в субботу азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения, выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии двусторонних отношений.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает в субботу 55-летний юбилей. Ранее Алиеву позвонил и президент РФ Владимир Путин.
"Президент Турции пожелал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии двусторонних отношений", — сообщает пресс-служба Алиева.