В Таллине провозгласили радиционный Рождественский мир

ТАЛЛИН, 24 дек — РИА Новости, Николай Адашкевич. Исполняющий обязанности мэра Таллина Таави Аас, следуя давней традиции, провозгласил в субботу из окна городской ратуши традиционный Рождественский мир.

По данным мэрии, под бой часов на Ратуше Аас зачитал народу исторический текст и провозгласил Рождественский мир, который продлится до 13 января. Рождество в Эстонии отмечается с 24 по 26 декабря. Эти дни являются выходными

Он обратился к жителям города со словами, впервые произнесенными шведской королевой Кристиной 350 лет назад. "Завтра, если это будет угодно Богу, наступит благословенный день Рождества нашего Господа и Спасителя. Посему да будет провозглашен всеобщий Рождественский мир, чтобы люди праздновали с благочестием и пристойной умеренностью и вели себя мирно и благопристойно", — повторил он обращение королевы Кристины.

Уже три с половиной столетия в странах Северной Европы этот текст произносят в полдень сочельника главы городской светской власти. В Таллине эта традиция родилась, когда Эстония и Финляндия находились под юрисдикцией шведской короны. В эстонской столице обычай был возрожден в 1993 году.