США
24.1224 декабря18:20МСК
USD60.85-0.01
EUR63.54-0.02
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Таллине провозгласили радиционный Рождественский мир

14:1824.12.2016
0790
Рождественский базар на Ратушной площади Таллина. Архивное фото
© РИА Новости. Артем Житенев
Перейти в фотобанк

ТАЛЛИН, 24 дек — РИА Новости, Николай Адашкевич. Исполняющий обязанности мэра Таллина Таави Аас, следуя давней традиции, провозгласил в субботу из окна городской ратуши традиционный Рождественский мир.

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия московского фестиваля Путешествие в Рождество на Тверской площади в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Собянин зажег первые огни московского фестиваля "Путешествие в Рождество"
По данным мэрии, под бой часов на Ратуше Аас зачитал народу исторический текст и провозгласил Рождественский мир, который продлится до 13 января. Рождество в Эстонии отмечается с 24 по 26 декабря. Эти дни являются выходными

Он обратился к жителям города со словами, впервые произнесенными шведской королевой Кристиной 350 лет назад. "Завтра, если это будет угодно Богу, наступит благословенный день Рождества нашего Господа и Спасителя. Посему да будет провозглашен всеобщий Рождественский мир, чтобы люди праздновали с благочестием и пристойной умеренностью и вели себя мирно и благопристойно", — повторил он обращение королевы Кристины.

Уже три с половиной столетия в странах Северной Европы этот текст произносят в полдень сочельника главы городской светской власти. В Таллине эта традиция родилась, когда Эстония и Финляндия находились под юрисдикцией шведской короны. В эстонской столице обычай был возрожден в 1993 году.

Винтаж и новые технологии на фестивале "Путешествие в Рождество"
Москвичи на ледяной горке на Манежной площади, где открылся фестиваль Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Самый масштабный фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в Москве в пятницу, 16 декабря.
Дед Мороз на церемонии открытия московского фестиваля Путешествие в Рождество на Тверской площади в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В этом году фестиваль проходит уже в четвертый раз и будет вдвое длиннее, чем обычно — продлится целый месяц, до 15 января.
Фестиваль Путешествие в Рождество на площади Революции в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Между Манежной площадью и площадью Революции горожане найдут всё, что нужно для подготовки дома к празднику: текстильные, вязаные, валяные украшения, созданные вручную по технологии XIX века, винтажные игрушки 1950–1980-х годов.
Фестиваль Путешествие в Рождество на Манежной площади в Москве
© Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Каждый день в течение месяца на 42 площадках фестиваля по всему городу москвичей и туристов ежедневно ждут ледовый балет, ярмарки, яркие шоу под открытым небом, познавательные мастер-классы, вкусная еда и интересные встречи.
Жители на Пушкинской площади в Москве, где открылся фестиваль Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Пушкинскую площадь преобразит "Музыкальный лес" — уникальная светодинамическая инсталляция, где любимые новогодние и рождественские мелодии создадут уютную атмосферу праздника.
Артист уличного театра Pololo на Пушкинской площади в Москве, где открылся фестиваль Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Артист уличного театра Pololo на Пушкинской площади.
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия московского фестиваля Путешествие в Рождество на Тверской площади в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Первые огни фестиваля "Путешествие в Рождество" зажег мэр российской столицы вместе с юными москвичами.
Фестиваль Путешествие в Рождество на Манежной площади в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
"Путешествие в Рождество" на Манежной площади.
Новогодняя ярмарка на Тверской площади в Москве, где открылся фестиваль Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На фестивальных площадках расположилось более 200 торговых шале. В них гости смогут приобрести ёлочные игрушки, рождественские украшения для дома, детские игрушки и наборы для творчества, а также угощения к праздничному столу.
Памятник Константину Сергеевичу Станиславскому и Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко в Камергерском переулке в Москве
© Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Впервые елки для фестиваля украсили известные российские дизайнеры. На Кузнецком мосту появились ёлки от Валентина Юдашкина, Игоря Чапурина, Александра Терехова. Всего на улицах и площадях столицы к празднику установили более 150 елей, украшенных в красно-золотом цвете.
Жители на Пушкинской площади в Москве, где открылся фестиваль Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
"Путешествие в Рождество" на Пушкинской площади.
Новогодняя иллюминация на Тверской площади в Москве, где открылся фестиваль Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вдоль всей Тверской улицы разместились фонари, стилизованные французскими дизайнерами под бокалы с шампанским.
Новогодняя иллюминация на Манежной площади в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В прошлом году праздничные новогодние и рождественские мероприятия в Москве стали самыми массовыми в Европе, их посетили около 15 миллионов человек.
Санта-Клаус фотографируется с детьми на открытии Дома Санты в рамках фестиваля Путешествие в Рождество на Тверской площади в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Санта-Клаус фотографируется с детьми на открытии Дома Санты на Тверской площади.
Жители на Пушкинской площади в Москве, где открылся фестиваль Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
"Путешествие в Рождество" на Пушкинской площади.
Артисты во время ледового шоу Чиполлино на площади Революции в Москве, где открылся фестиваль Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На площади Революции фестиваль "Путешествие в Рождество" открыло ледовое шоу "Чиполлино".
Сувенирный магазин на Манежной площади в Москве, где открылся фестиваль Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сувенирный магазин на Манежной площади.
Новогодняя иллюминация в рамках фестиваля Путешествие в Рождество у Триумфальной арки на Кутузовском проспекте в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Новогодняя иллюминация у Триумфальной арки на Кутузовском проспекте.
Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади.
Новогодняя ярмарка на Тверской площади в Москве, где открылся фестиваль Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Фестиваль еды развернется на Тверской площади и в Камергерском переулке, где посетителей порадует меню с разнообразными блюдами — фермерскими бургерами, выпечкой, горячими лимонадами и традиционной едой разных народов мира.
Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади.
Светодиодный шар высотой 17 метров, установленный в рамках фестиваля Путешествие в Рождество на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Параллельно с "Путешествием в Рождество" до 19 февраля будет проходить фестиваль "Рождественский свет", в рамках которого Москву украсили более 400 оригинальных световых инсталляций, в частности световой шар диаметром в 17 метров.
Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Ожидается, что площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" посетят свыше 12 миллионов москвичей и гостей столицы.
/
Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.