Египет готов сыграть ключевую роль в палестино-израильских переговорах

КАИР, 24 дек — РИА Новости, Надим Зуауи. Египет будет играть ключевую роль в будущих палестино-израильских переговорах совместно с новой американской администрацией, планирует занимать взвешенную и сбалансированную позицию по этому вопросу, говорится в опубликованном в субботу комментарии МИД страны.

Заявление стало ответом на запрос СМИ о причине отзыва Египтом проекта резолюции, осуждающей поселенческую деятельность Израиля на оккупированных палестинских территориях.

"Египет является основным партнером в обеспечении будущих переговоров между палестинской и израильской сторонами. Поэтому было необходимо занять сбалансированную позицию, чтобы сохранить возможность для маневра, а также влияние на стороны предстоящих переговоров по поиску всеобъемлющего и справедливого урегулирования, которое бы гарантировало реализацию всех прав палестинцев на основе решений ООН", — говорится в документе.

В МИД АРЕ пояснили, что решение об отзыве резолюции для дополнительных консультаций было продиктовано опасениями применения США права вето. "Было необходимо дополнительное время для того, чтобы убедиться, что вето не будет использовано, особенно учитывая, что избранный президент США заявил, что переходная администрация выступает против этой резолюции и призывает действующую администрацию использовать право вето", — говорится в документе.

Совет безопасности ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять.

Авторство резолюции изначально принадлежало Египту, но затем Каир отозвал документ. Сутки спустя проект был повторно поставлен на голосование Новой Зеландией, Сенегалом, Малайзией и Венесуэлой и принят 14 голосами "за" при воздержавшихся Соединенных Штатах. Израиль осудил принятие резолюции и заявил, что не собирается ее выполнять.