Атамбаев назвал победу "Азии MIX" в финале КВН подарком для Киргизии

БИШКЕК, 24 дек – РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев назвал победу команды "Азия MIX" в финале Высшей лиги КВН новогодним подарком всей стране, приводит в субботу слова главы государства его пресс-служба.

Киргизская команда "Азия MIX" завоевала титул чемпионов Высшей лиги КВН 2016 года во время финальной игры, которая прошла в Москве 23 декабря. За титул сражались пять команд — "Азия MIX" (Бишкек), "Спарта" (Астана), сборная Мурманска, сборная Цирка (Москва) и "Радио Свобода" (Ярославль).

"Команда "Азия Mix" стала чемпионом Высшей лиги КВН. Это большая радость для всех нас. Я бы сказал — новогодний подарок всему Киргизстану! Все мы наблюдали, как ребята долго шли к этому, усердно готовились, шаг за шагом завоевывали сердца зрителей", — говорится в поздравлении президента страны по случаю победы команды.

Атамбаев отметил, что традиции КВН в Киргизии продолжают крепнуть, а популярность растет с каждым днем.

"Благодарю всех участников команды за продвижение Киргизстана на международных турнирах!" — отметил он, добавив, что успешные выступления команды "Азия Mix" "являются предметом гордости" практически для всех граждан республики.