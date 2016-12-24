Подруга президента Южной Кореи предстала перед спецпрокурорами
11:3224.12.2016
(обновлено: 11:34 24.12.2016)
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ТОКИО, 24 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Цой Сун Силь — подруга президента Южной Кореи Пак Кын Хе, доставлена для допроса специальными прокурорами в субботу в связи с выдвинутыми против нее обвинениями, сообщило агентство Ренхап.
Цой Сун Силь обвиняют в использовании влияния на президента для получения выгоды, в коррупции, давлении на крупные корпорации и вымогательстве. Она прошла в офис специальных прокуроров на юге Сеула в серой арестантской робе и медицинской маске, не отвечая на вопросы журналистов.
Политический и коррупционный скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того, как Пак Кын Хе принесла публичные извинения за так называемую "утечку" к своей близкой подруге Цой Сун Силь десятков текстов президентских выступлений до того, как они были публично прочитаны.
Цой Сун Силь не занимает никаких официальных постов в правительстве Южной Кореи. После возвращения в Южную Корею Цой Сун Силь была арестована. Ей предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции.
Сторонники и противники импичмента президента Южной Кореи
9 декабря парламент Республики Корея объявил импичмент президенту Пак Кын Хе.
На фото: митинг возле здания Национального собрания в Сеуле.
"За" проголосовали 234 депутата Нацсобрания.
Против проголосовали 56 депутатов.
Два депутата воздержались. Семь бюллетеней признаны недействительными.
Митинг возле здания Национального собрания в Сеуле.
Митинг возле здания Национального собрания в Сеуле.
Поводом отстранения от власти президента стал крупнейший коррупционный скандал вокруг Пак Кын Хе и ее давней знакомой Цой Сун Силь.
На фото: голосование в парламенте Южной Кореи по вопросу импичмента президенту Пак Кын Хе.
Пак Кын Хе передала полномочия премьер-министру страны Хван Гё Ану в соответствии с законодательством.
На фото: голосование в парламенте Южной Кореи по вопросу импичмента президенту Пак Кын Хе.
По данным местных СМИ, полномочия главы государства Пак Кын Хе сложила с себя, как только ей было передано решение парламента об импичменте.
На фото: голосование в парламенте Южной Кореи по вопросу импичмента президенту Пак Кын Хе.
Президент Южной Кореи попросила правительство во главе с премьер-министром не допустить "вакуума" в управлении экономикой и в области безопасности страны.
На фото: голосование в парламенте Южной Кореи по вопросу импичмента президенту Пак Кын Хе.
Митинг возле здания Национального собрания в Сеуле.
Митинг возле здания Национального собрания в Сеуле.
Вместе с тем, решение об импичменте будет рассматривать Конституционный суд Южной Кореи, на что уйдет до 180 дней. Этот суд может отклонить импичмент и восстановить президентские полномочия Пак Кын Хе.
Сторонник президента Южной Кореи Пак Кын Хе на митинге возле здания Национального собрания в Сеуле.
Митинг возле здания Национального собрания в Сеуле.