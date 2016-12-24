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Подруга президента Южной Кореи предстала перед спецпрокурорами

Тема:
Импичмент президента Южной Кореи (30)
11:3224.12.2016
(обновлено: 11:34 24.12.2016)
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Цой Сун Силь во время ареста. 1 ноября 2016 года. Архивное фото
© AFP 2016/ Yonhap

ТОКИО, 24 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Цой Сун Силь — подруга президента Южной Кореи Пак Кын Хе, доставлена для допроса специальными прокурорами в субботу в связи с выдвинутыми против нее обвинениями, сообщило агентство Ренхап.

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Архивное фото
© REUTERS/ News1
В Южной Корее проводят новую проверку в отношении отстраненного президента
Цой Сун Силь обвиняют в использовании влияния на президента для получения выгоды, в коррупции, давлении на крупные корпорации и вымогательстве. Она прошла в офис специальных прокуроров на юге Сеула в серой арестантской робе и медицинской маске, не отвечая на вопросы журналистов.

Политический и коррупционный скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того, как Пак Кын Хе принесла публичные извинения за так называемую "утечку" к своей близкой подруге Цой Сун Силь десятков текстов президентских выступлений до того, как они были публично прочитаны.

Цой Сун Силь не занимает никаких официальных постов в правительстве Южной Кореи. После возвращения в Южную Корею Цой Сун Силь была арестована. Ей предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции.

Сторонники и противники импичмента президента Южной Кореи
Митинг возле здания Национального собрания в Сеуле, Южная Корея
© AFP 2016/ Jung Yeon-Je
9 декабря парламент Республики Корея объявил импичмент президенту Пак Кын Хе.
На фото: митинг возле здания Национального собрания в Сеуле.
Депутаты Нацсобрания во время голосования по вопросу импичмента президенту Пак Кын Хе
© REUTERS/ Kim Hong-Ji
"За" проголосовали 234 депутата Нацсобрания.
Голосование в парламенте Южной Кореи по вопросу импичмента президенту Пак Кын Хе
© REUTERS/ Kim Hong-Ji
Против проголосовали 56 депутатов.
Голосование в парламенте Южной Кореи по вопросу импичмента президенту Пак Кын Хе
© REUTERS/ Kim Hong-Ji
Два депутата воздержались. Семь бюллетеней признаны недействительными.
Митинг возле здания Национального собрания в Сеуле, Южная Корея
© REUTERS/ Kim Hong-Ji
Митинг возле здания Национального собрания в Сеуле.
Митинг возле здания Национального собрания в Сеуле, Южная Корея
© REUTERS/ News1
Митинг возле здания Национального собрания в Сеуле.
Голосование в парламенте Южной Кореи по вопросу импичмента президенту Пак Кын Хе
© REUTERS/ Kim Hong-Ji
Поводом отстранения от власти президента стал крупнейший коррупционный скандал вокруг Пак Кын Хе и ее давней знакомой Цой Сун Силь.
На фото: голосование в парламенте Южной Кореи по вопросу импичмента президенту Пак Кын Хе.
Голосование в парламенте Южной Кореи по вопросу импичмента президенту Пак Кын Хе
© REUTERS/ Kim Hong-Ji
Пак Кын Хе передала полномочия премьер-министру страны Хван Гё Ану в соответствии с законодательством.
На фото: голосование в парламенте Южной Кореи по вопросу импичмента президенту Пак Кын Хе.
Голосование в парламенте Южной Кореи по вопросу импичмента президенту Пак Кын Хе
© REUTERS/ Kim Hong-Ji
По данным местных СМИ, полномочия главы государства Пак Кын Хе сложила с себя, как только ей было передано решение парламента об импичменте.
На фото: голосование в парламенте Южной Кореи по вопросу импичмента президенту Пак Кын Хе.
Голосование в парламенте Южной Кореи по вопросу импичмента президенту Пак Кын Хе
© REUTERS/ Kim Hong-Ji
Президент Южной Кореи попросила правительство во главе с премьер-министром не допустить "вакуума" в управлении экономикой и в области безопасности страны.
На фото: голосование в парламенте Южной Кореи по вопросу импичмента президенту Пак Кын Хе.
Митинг возле здания Национального собрания в Сеуле, Южная Корея
© AFP 2016/ YONHAP/ Stringer
Митинг возле здания Национального собрания в Сеуле.
Митинг возле здания Национального собрания в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo/ Lee Jin-man
Митинг возле здания Национального собрания в Сеуле.
Голосование в парламенте Южной Кореи по вопросу импичмента президенту Пак Кын Хе
© REUTERS/ Kim Hong-Ji
Вместе с тем, решение об импичменте будет рассматривать Конституционный суд Южной Кореи, на что уйдет до 180 дней. Этот суд может отклонить импичмент и восстановить президентские полномочия Пак Кын Хе.
Сторонник президента Южной Кореи Пак Кын Хе на митинге возле здания Национального собрания в Сеуле
© AP Photo/ Ahn Young-joon
Сторонник президента Южной Кореи Пак Кын Хе на митинге возле здания Национального собрания в Сеуле.
Митинг возле здания Национального собрания в Сеуле, Южная Корея
© AFP 2016/ Ed Jones
Митинг возле здания Национального собрания в Сеуле.
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