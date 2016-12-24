Подруга президента Южной Кореи предстала перед спецпрокурорами

ТОКИО, 24 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Цой Сун Силь — подруга президента Южной Кореи Пак Кын Хе, доставлена для допроса специальными прокурорами в субботу в связи с выдвинутыми против нее обвинениями, сообщило агентство Ренхап.

Цой Сун Силь обвиняют в использовании влияния на президента для получения выгоды, в коррупции, давлении на крупные корпорации и вымогательстве. Она прошла в офис специальных прокуроров на юге Сеула в серой арестантской робе и медицинской маске, не отвечая на вопросы журналистов.

Политический и коррупционный скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того, как Пак Кын Хе принесла публичные извинения за так называемую "утечку" к своей близкой подруге Цой Сун Силь десятков текстов президентских выступлений до того, как они были публично прочитаны.

Цой Сун Силь не занимает никаких официальных постов в правительстве Южной Кореи. После возвращения в Южную Корею Цой Сун Силь была арестована. Ей предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции.