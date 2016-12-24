Минобороны НКР заявляет о 30 нарушениях перемирия в Карабахе за ночь

ЕРЕВАН, 24 дек — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в субботу о 30 нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе за ночь.

"В ночь с 23 на 24 декабря на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения режим прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушался 30 раз. В этот период из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям было произведено свыше 350 выстрелов с использованием снайперских винтовок СВД и "Истиглал", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что передовые подразделения Армии обороны Карабаха продолжают уверенно выполнять поставленную боевую задачу на всех оборонительных направлениях.

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