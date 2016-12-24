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Более половины бельгийцев испытывают стресс от рождественских покупок

10:2224.12.2016
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Рождественский праздник Зимние чудеса в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
© РИА Новости. Ольга Парфенова

БРЮССЕЛЬ, 24 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Не менее половины бельгийцев испытывают стресс от рождественских покупок: их раздражают стояние в очереди у касс (68%), другие покупатели (63%), отсутствие того или иного распроданного товара (50%), свидетельствуют данные предрождественского потребительского опроса, который приводит газета Deniere heure.

Посетители Рождественской ярмарки в Берлине
© REUTERS/ Fabrizio Bensch
Дети и теракты: чем опасны рождественские ярмарки в Европе
Каждый пятый бельгиец считает, что в магазинах слишком мало продавцов, еще 13% опрошенных недовольны нетерпеливостью или плохим настроением персонала, а 35% вообще предпочитают доверять закупки к рождественскому столу своим близким.

Согласно результатам опроса, 33% его участников будут встречать Рождество у друзей. При этом 75% респондентов, готовящихся принять гостей, намерены удивить их блюдами собственного приготовления.

Примечательно, что 80% бельгийцев на Рождество, которое в католической Европе отмечают 25 декабря, закупают избыточное количество продуктов и даже не в состоянии съесть их за праздничные дни.

Что до рождественского меню, то на столах жителей Бельгии традиционно будут фаршированная индейка, гусиная печенка, лобстеры, торт-полено и шампанское.

По данным другого опроса, в нынешнем году среднестатистическая бельгийская семья потратит на подарки и продукты к Рождеству 591 евро против 631 евро годом ранее, что на 6% меньше.

Из рождественских подарков бельгийцы традиционно предпочитают дарить наличные деньги, парфюмерию и косметику, книги, шоколадные изделия и алкогольные напитки.

Согласно статистике, Рождество в Бельгии отмечают 89% жителей страны, Новый год — 77%.

Рождественская ярмарка в Дрездене: Щелкунчик, штолен, пирамида
На открытии старейшей Рождественской ярмарки Штрицельмаркт в Дрездене
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Рождественскую ярмарку "Штрицельмаркт" в Дрездене отличают оригинальное украшение торговых палаток и самая высокая в мире рождественская пирамида высотой более 15 метров.
Дети на карусели во время открытия старейшей Рождественской ярмарки Штрицельмаркт в Дрездене
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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В этом году ярмарка на площади Альтмаркт открылась уже в 582 раз.
Ребенок во время открытия старейшей Рождественской ярмарки Штрицельмаркт в Дрездене
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Около трехсот павильонов предлагают посетителям все, чем славятся Дрезден и Саксония: игрушки ручной работы, рождественские товары, сладости.
Во время открытия старейшей Рождественской ярмарки Штрицельмаркт в Дрездене
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Рождественская ярмарка "Штрицельмаркт" будет работать до сочельника – 24 декабря.
На открытии старейшей Рождественской ярмарки Штрицельмаркт в Дрездене
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Ярмарка "Штрицельмаркт" считается главным зимним культурным событием в Дрездене.
Во время открытия старейшей Рождественской ярмарки Штрицельмаркт в Дрездене
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Рождественскую ярмарку "Штрицельмаркт" в Дрездене ежегодно посещает до двух миллионов гостей со всего мира.
Дети на аттракционе во время открытия старейшей Рождественской ярмарки Штрицельмаркт в Дрездене
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Для детей на ярмарке работают карусели и сказочный городок с маленькой железной дорогой.
Во время открытия старейшей Рождественской ярмарки Штрицельмаркт в Дрездене
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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На открытии старейшей Рождественской ярмарки "Штрицельмаркт" в Дрездене.
Лавка с игрушками во время открытия старейшей Рождественской ярмарки Штрицельмаркт в Дрездене
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Главные символы Рождественской ярмарки "Штрицельмаркт" - пирамида, Щелкунчик и саксонская кухня.
Во время открытия старейшей Рождественской ярмарки Штрицельмаркт в Дрездене
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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На открытии старейшей Рождественской ярмарки "Штрицельмаркт" в Дрездене.
На открытии старейшей Рождественской ярмарки Штрицельмаркт в Дрездене
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
На открытии старейшей Рождественской ярмарки "Штрицельмаркт" в Дрездене.
Во время открытия старейшей Рождественской ярмарки Штрицельмаркт в Дрездене
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Свое название рождественский рынок "Штрицельмаркт" получил от немецкого слова Striezel, что означает "плетенка с маком или изюмом". Эта плетенка - не что иное, как знаменитый рождественский штолен.
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