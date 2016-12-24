В Гонконге откроют филиал крупнейшего в Китае музея "Гугун"

ПЕКИН, 24 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Филиал крупнейшего музейного комплекса Китая "Гугун" (Запретный город) откроется в Гонконге, передает агентство Синьхуа.

По данным агентства, накануне администрация специального административного района КНР Гонконг подписала соответствующий меморандум с администрацией "Гугуна".

Будущий филиал будет расположен в культурном центре района Западный Коулун (WKCD). Комплекс займет площадь в 10 тысяч квадратных метров. Предполагаемая дата открытия — 2022 год. Постоянная экспозиция музея будет состоять из выставки об истории императорских династий Китая, о самом "Гугуне", а также о китайской культуре.

Ранее СМИ сообщали, что первые здания на территории культурного центра в Западном Коулуне должны быть завершены к 2017 году. Отмечалось, что власти Гонконга вкладывают в проект культурного центра более 2 миллиардов долларов.

Запретный город (Гугун) — самый обширный дворцовый комплекс в мире, на сегодняшний день является главным историческим комплексом Пекина. Созданный на его основе музей "Гугун" хранит крупнейшее в Китае собрание произведений китайского традиционного искусства, сформированное из коллекции, принадлежавшей императорскому дому.