СМИ: ФБР призвало к бдительности из-за призывов ИГ к атакам против церквей

ВАШИНГТОН, 24 дек – РИА Новости. Федеральное бюро расследований США не располагает достоверной информацией о готовящихся террористических атаках на США в период рождественских и новогодних праздников, но призывает сотрудников правоохранительных органов к бдительности в связи с возможными одиночными акциями так называемых "волков-одиночек", сообщает телеканал CBS.

По информации канала, ФБР совместно с департаментом национальной безопасности направило в полицейские управления по всей стране руководство, требующее "бдительности против "волков-одиночек". Руководство было распространено после того, как в сети появился призыв группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) к атакам против церквей в США.

"ФБР осведомлено об опубликованной ссылке, которая призывает к атакам против церквей в США. Как и во всех случаях с аналогичными угрозами, ФБР отслеживает и проверяет ее достоверность", — цитирует документ телеканал.

При этом, по замечанию CBS, "у властей США нет достоверной информации о существовании какой-либо угрозы".