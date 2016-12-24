Китайский авианосец во второй раз принял участие в учениях в Желтом море

ПЕКИН, 24 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Первый китайский авианосец "Ляонин" второй раз за две недели принял участие в учениях в Желтом море, сообщило министерство обороны КНР.

По информации ведомства, авианосная ударная группа из нескольких военных кораблей во главе с авианосцем "Ляонин" в пятницу провела учения в одной из акваторий Желтого моря. В ходе учений группа пересекла акваторию, а истребители "Цзянь-15" (J-15) с авианосца выполнили тренировочные взлеты.

Как отметили в минобороны КНР, учения военно-морских сил страны прошли согласно годовому плану.

На прошлой неделе "Ляонин" принял участие в учениях в Бохайском заливе в северо-западной части Желтого моря недалеко от побережья КНР. Как сообщали китайские СМИ, это были первые военно-морские учения со стрельбами, в которых принял участие авианосец.

Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском городе Далянь в 2005 году. Первые морские испытания "Ляонина" прошли в августе 2011 года. В состав ВМС Китая авианосец вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре 2012 года было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя J-15 на палубу авианосца.

В конце декабря 2015 года министерство обороны КНР официально объявило о работах по строительству нового авианосца для военно-морских сил страны, который Китай впервые строит самостоятельно.