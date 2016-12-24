Власти США предупредили своих граждан об угрозе терактов в Египте

ВАШИНГТОН, 24 дек – РИА Новости. Госдепартамент США предупредил американцев об опасности поездок в Египет из-за террористической угрозы, дипломатам запрещены наземные поездки в район курорта Шарм-эш-Шейх.
В госдепе также сообщают, что "сотрудникам дипломатических миссий США в Египте запрещены поездки в Западную (Ливийскую) пустыню и на Синайский полуостров за исключением курорта Шарм-эш-Шейх", гражданам страны также рекомендовано отказаться от поездок в эти регионы.
"Сотрудникам дипломатической миссии разрешены поездки в Шарм-эш-Шейх только по воздуху, наземные поездки по Синайскому полуострову запрещены", — говорится в сообщении.
В госдепартамент отмечают при этом, что "террористические атаки могут произойти в любом месте страны".