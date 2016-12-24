Обама приветствует реформу совета по вопросам вещания

ВАШИНГТОН, 24 дек – РИА Новости. Администрация президента США Барака Обамы поддерживает реформу Совета управляющих по вопросам вещания (BBG), так как это сделает работу структуры более эффективной, но не ущемит права журналистов, говорится в заявлении Белого дома по случаю подписания Обамой закона о военном бюджете, где реформа упомянута.
В принятом сенатом законе о военном бюджете содержится положение, предусматривающее роспуск BBG. Совет контролирует "Голос Америки", радиостанции "Свободная Европа" и "Свобода", "Свободная Азия", вещающее на Кубу "Радио Марти" и телевидение с аналогичным названием, а также ряд вещательных компаний, работающих на Ближний Восток. Предполагается, что после реформы контроль над ними перейдет в руки некого единого управляющего, назначаемого президентом.
Ранее Совет не раз подвергался критике. Так, экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон еще в 2013 году называла его неэффективным. Позже в том же году выяснилось, что популярность "Радио Марти" среди целевой аудитории не превышает 1%.
Аудитория BBG достигает почти 280 миллионов человек, его СМИ вещают в 100 странах на 61 языке. При этом, к сравнению, информационная сеть телеканала Russia Today насчитывает почти миллиардную аудиторию. Телевизионная сеть RT — это три круглосуточных информационных телеканала, вещающие из Москвы более чем в 100 странах мира. При этом финансирование BBG составляет порядка 800 миллионов долларов в год, что более чем в два раза превышает финансирование RT и "России сегодня" в минувшем году.