Обама считает необходимым разделение руководства Киберкомандования и АНБ

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Барак Обама заявил в пятницу о необходимости разделения руководства Киберкомандования вооруженных сил и Агентства национальной безопасности (АНБ).
"Я обратил внимание на то, что 923-й раздел закона требует от президента создания единого военного командования для сил, занимающихся операциями в киберпространстве, тогда как 1642-я глава запрещает министру обороны прекращать действие "двойной" нормы, согласно которой руководитель Киберкомандования одновременно возглавляет АНБ, если только министр и глава Комитета начальников штабов не решат, что подобное совмещение… является неприемлемым для национальной безопасности США", — заявил Обама.
"Я самым серьезным образом поддерживаю повышение статуса Киберкомандования до уровня единого военного командования и прекращение совместительства в руководстве этой структуры и АНБ", — сказал Обама. Он подчеркнул, что эта позиция нынешних властей доведена до сведения будущей администрации республиканца Дональда Трампа.
Как отметил президент, "каждая их этих организаций должна иметь своего руководителя". При этом он выразил убеждение в том, что они должны сохранить наработанные ранее возможности для совместной работы.