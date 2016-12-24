Обама считает необходимым разделение руководства Киберкомандования и АНБ

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Барак Обама заявил в пятницу о необходимости разделения руководства Киберкомандования вооруженных сил и Агентства национальной безопасности (АНБ).

Ранее в тот же день глава государства подписал закон о выделении средств на военные нужды в 2017 финансовом году. В целом поддержав документ, он выразил несогласие с рядом его положений.

"Я обратил внимание на то, что 923-й раздел закона требует от президента создания единого военного командования для сил, занимающихся операциями в киберпространстве, тогда как 1642-я глава запрещает министру обороны прекращать действие "двойной" нормы, согласно которой руководитель Киберкомандования одновременно возглавляет АНБ, если только министр и глава Комитета начальников штабов не решат, что подобное совмещение… является неприемлемым для национальной безопасности США", — заявил Обама.

Президент подчеркнул, что "конгресс должен оставить за исполнительной властью право принимать решения по поводу военных командований и не создавать дополнительные необязательные и бюрократические преграды по прекращению "двойного" руководства в то время, когда скорость и природа киберугроз требует гибкости в реализации мер".

"Я самым серьезным образом поддерживаю повышение статуса Киберкомандования до уровня единого военного командования и прекращение совместительства в руководстве этой структуры и АНБ", — сказал Обама. Он подчеркнул, что эта позиция нынешних властей доведена до сведения будущей администрации республиканца Дональда Трампа.

Как отметил президент, "каждая их этих организаций должна иметь своего руководителя". При этом он выразил убеждение в том, что они должны сохранить наработанные ранее возможности для совместной работы.