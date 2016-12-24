Обама рассказал о продолжении переводов узников Гуантанамо в другие страны

ВАШИНГТОН, 24 дек – РИА Новости. Президент США Барак Обама осудил конгресс за отказ финансировать в 2017 году программу по закрытию тюрьмы на базе Гуантанамо и пообещал продолжать переводы узников из нее в другие страны "до последнего дня" своего президентского срока, несмотря на бюджетные ограничения.
Ряд статей оборонного бюджета фактически запрещает финансирование закрытия Гуантанамо и исключает возможность перевода узников из нее. Президент отметил, что за время его администрации число узников Гуантанамо сократилось с 242 до 59 человек.
По утверждению президента, срок полномочий которого истекает 20 января 2017 года, сохранение Гуантанамо "ослабляет национальную безопасность США за счет распыления ресурсов, подрывает отношения с ключевыми союзниками и партнерами и подогревает экстремизм".
Закрытие Гуантанамо было одним из главных предвыборных обещаний Обамы в 2008 году, когда он баллотировался на первый срок. Ему не удалось закрыть тюрьму из-за возражений конгресса.