Обама рассказал о продолжении переводов узников Гуантанамо в другие страны

ВАШИНГТОН, 24 дек – РИА Новости. Президент США Барак Обама осудил конгресс за отказ финансировать в 2017 году программу по закрытию тюрьмы на базе Гуантанамо и пообещал продолжать переводы узников из нее в другие страны "до последнего дня" своего президентского срока, несмотря на бюджетные ограничения.

"За последние два года мы перевели 73 заключенных, и наши усилия продолжатся до последнего дня моей работы на посту (президента)", — говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении Обамы в связи подписанием им закона о военном бюджете страны на финансовый 2017 год.

Ряд статей оборонного бюджета фактически запрещает финансирование закрытия Гуантанамо и исключает возможность перевода узников из нее. Президент отметил, что за время его администрации число узников Гуантанамо сократилось с 242 до 59 человек.

Обама считает введенные конгрессом ограничения "неоправданными и контрпродуктивными", а также отметил, что некоторые его положения неконституционны. Он назвал тюрьму "пятном на национальной чести" США, упрекнув конгресс за отказ поддержать его инициативу по ее закрытию.

По утверждению президента, срок полномочий которого истекает 20 января 2017 года, сохранение Гуантанамо "ослабляет национальную безопасность США за счет распыления ресурсов, подрывает отношения с ключевыми союзниками и партнерами и подогревает экстремизм".

Закрытие Гуантанамо было одним из главных предвыборных обещаний Обамы в 2008 году, когда он баллотировался на первый срок. Ему не удалось закрыть тюрьму из-за возражений конгресса.