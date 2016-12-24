Германия поприветствовала резолюцию по строительству израильских поселений

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал принятие Совбезом ООН резолюции, требующей от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях.

"Совбез ООН сегодня еще раз подтвердил давнюю позицию Германии: строительство поселений на оккупированных территориях препятствует возможности мирного процесса и ставит под угрозу создание двух государств", — говорится в заявлении Штайнмайера, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Совет безопасности ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять.