Обама подписал закон о военном бюджете США на 2017 год

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Барак Обама в пятницу подписал закон о военном бюджете страны на финансовый 2017 год, сообщил Белый дом.

Как отмечается в заявлении, данный документ предусматривает "в первую очередь расходы по программам министерства обороны и проектам, связанным с военным строительством, а также (по проектам) министерства энергетики, связанным с обеспечением национальной безопасности".