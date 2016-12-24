В Израиле рассчитывают на Трампа для преодоления последствий резолюции

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 дек — РИА Новости. Израиль ждет прихода в Белый дом Дональда Трампа, чтобы вместе с ним нивелировать негативные последствия резолюции Совета Безопасности ООН с требованием о прекращении поселенческой деятельности, заявила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Резолюцию, выполнять которую израильтяне отказались, удалось принять благодаря тому, что администрация уходящего президента Барака Обама нарушила многолетнюю традицию и не стала применять право вето.

"Израиль рассчитывает на сотрудничество с избранным президентом Трампом и всеми нашими друзьями в конгрессе, как республиканцами, так и демократами, чтобы нивелировать вредоносные последствия этой абсурдной резолюции", — сказано в документе.

Трамп выступил против резолюции и накануне смог убедить Египет, которому принадлежало авторство инициативы, отозвать ее из СБ ООН. Однако сутки спустя документ был повторно поставлен на голосование Новой Зеландией, Сенегалом, Малайзией и Венесуэлой и принят 14 голосами "за" при воздержавшихся Соединенных Штатах.

Канцелярия обвинила администрацию уходящего президента США Барака Обамы в том, что та отказалась встать на сторону своего главного ближневосточного союзника, и выразила надежду на сотрудничество с будущим хозяином Белого дома Дональда Трампа в отмене положений документа.

"Не сделав ничего, чтобы остановить убийство полумиллиона человек в Сирии, Совет Безопасности ООН постыдно сговаривается против единственной истинной демократии на Ближнем Востоке, Израиля", — сказано в заявлении.

"Администрация Обамы не только не защитила Израиль против этого сговора в ООН, но и закулисно в нем участвовала", — подчеркнуло окружение Нетаньяху.

Госсекретарь Джон Керри, объясняя причины неприменения права вето на голосовании в пятницу, заявил, что США "действовали с единственной целью: сохранить возможность урегулирования на основании двух государств".

Резолюция провозглашает создание еврейских поселений на оккупированных в 1967 году палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, "вопиющим нарушением норм международного права" и "препятствием для достижения справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в регионе". СБ ООН требует от Израиля "незамедлительно и полностью" прекратить всю поселенческую деятельность и заявляет, что не признает никаких изменений довоенных границ, не согласованных между конфликтующими сторонами.

Развитие сети еврейских поселений на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.