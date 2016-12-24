Керри считает, что будущее урегулирования на Ближнем Востоке под угрозой

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Будущее урегулирования на Ближнем Востоке под угрозой, заявил госсекретарь США Джон Керри, объясняя причины, по которым США воздержались при голосовании в СБ ООН по резолюции с осуждением поселенческой деятельности Израиля.

"США сегодня действовали с единственной целью: сохранить возможность урегулирования на основании двух государств… Это будущее сейчас подвергается риску из-за терроризма, насилия и разжигания розни, и из-за беспрецедентных шагов по расширению поселений, которые продвигают заклятые враги решения на основе двух государств", — говорится в письменном заявлении Керри.

"Поэтому мы не можем встать на пути резолюции в ООН, которая ясно дает понять, что обе стороны должны действовать сейчас, чтобы сохранить возможность мира", — заявил Керри.

Совет Безопасности ООН потребовал от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Соответствующая резолюция под номером 2334 была принята в пятницу. США воздержались при голосовании, 14 членов Совбеза поддержали документ. Резолюция требует от Израиля "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Агентство Рейтер со ссылкой на офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщило, что Израиль отвергает резолюцию и не будет выполнять ее.