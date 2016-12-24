Лондон призвал использовать режим тишины для установления мира в Донбассе

ЛОНДОН, 24 дек — РИА Новости, Наталья Копылова. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал все стороны трехсторонней контактной группы по Украине осуществить согласованный режим прекращения огня и использовать его в качестве основы для достижения прочного мира в 2017 году, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
"Этот конфликт продолжает оказывать разрушительное воздействие на миллионы людей, живущих по обе стороны от линии соприкосновения. Я настоятельно призываю все стороны соблюдать режим прекращения огня и использовать его в качестве основы для достижения прогресса в построении прочного мира на востоке Украины в 2017 году", — заявил Джонсон.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.