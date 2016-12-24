Лондон призвал использовать режим тишины для установления мира в Донбассе

Переговоры о мире на Украине в 2016 году (1395)

ЛОНДОН, 24 дек — РИА Новости, Наталья Копылова. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал все стороны трехсторонней контактной группы по Украине осуществить согласованный режим прекращения огня и использовать его в качестве основы для достижения прочного мира в 2017 году, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Глава британского МИД поприветствовал принятое 21 декабря заявление трехсторонней контактной группы о прекращении огня на востоке Украины в преддверии новогодних праздников, которое вступает в силу в полночь 24 декабря (01:00 мск).

"Этот конфликт продолжает оказывать разрушительное воздействие на миллионы людей, живущих по обе стороны от линии соприкосновения. Я настоятельно призываю все стороны соблюдать режим прекращения огня и использовать его в качестве основы для достижения прогресса в построении прочного мира на востоке Украины в 2017 году", — заявил Джонсон.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.