Белый дом: поселенческая активность Израиля подрывает мирный процесс

ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Поселенческая активность Израиля подрывает мирный процесс, заявил Белый дом, обосновывая решение воздержаться при принятии резолюции СБ ООН с осуждением политики Израиля.

"Одна из главных причин для беспокойства — ускорение поселенческой активности… которое подвергает риску урегулирование на основе создания двух государств", — заявил журналистам в ходе телефонной конференции первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс.

Он добавил, что это подрывает возможности палестинского государства и что сейчас в поселениях на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме живут уже 590 тысяч израильских поселенцев.

По словам Родса, в прошлый раз (в 2011 году), когда США заблокировали аналогичную резолюцию СБ ООН с осуждением строительства новых поселений, Израиль лишь ускорил строительство.

"В отсутствие любого значимого мирного процесса и роста поселенческой активности… мы приняли сегодня решение воздержаться при голосовании по этой резолюции", — заключил Родс.

Совет безопасности ООН потребовал от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Соответствующая резолюция под номером 2334 была принята в пятницу. США воздержались при голосовании. Четырнадцать членов Совбеза поддержали документ. Резолюция требует от Израиля "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".