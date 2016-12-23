Экс-чиновник США предрек Трампу сложные переговоры, но не гонку вооружений

ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Избранный президент Дональд Трамп вряд ли решится на то, чтобы возвратить гонку вооружений и отказаться от комплексного договора о нераспространении ядерного оружия, по первому комментарию нельзя судить о всей политике будущей администрации США в этом вопросе, заявил РИА Новости бывший помощник замминистра обороны США Тэд Барна.

Ранее Трамп написал в Twitter, что США должны значительно укрепить и расширить возможности в области ядерных вооружений "до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб". Позже он добавил, что в случае гонки вооружений США превзойдет всех в этом процессе. Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в пятницу заявил, что предпосылки для новой гонки вооружений создали США, выйдя из договора по противоракетной обороне (ПРО). По словам главы государства, "не мы это придумали, мы вынуждены отвечать на этот вызов".

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2016 г.

​Барна ожидает, что новой американской администрации предстоят сложные переговоры по вопросу нераспространения.

"Это (заявление Трампа) — первый выхлоп по этому поводу. Я думаю, если Трамп посмотрит на мир, борьба за нераспространение ядерного оружия уже давно идет. Если остановить это, не думаю, что от этого будет лучше… Получить комплексный план и остановить это все не будет очень умным (решением). Но я повторюсь: слишком рано, чтобы делать какие-либо выводы", — отметил эксперт, подчеркнув, что выражает свой личный взгляд, а не ведомства, в котором раньше служил.

"Я ожидаю, что (США) предстоят сложные переговоры по этому вопросу не только с Россией, но и Ираном, Северной Кореей, со всеми силами, которые располагают атомным оружием", — добавил он.