Ученые в Африке спасли новорожденного слоненка

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В национальном парке Восточный Цаво в Кении люди вытащили слоненка из ямы, из которой он не мог выбраться самостоятельно. Видео опубликовано на YouTube-канале Caters Clips.

Сотрудники природоохранной организации David Sheldrick Wildlife Trust, занимающейся охраной популяции слонов в Кении, пришли на помощь детенышу, упавшему в неглубокую яму в земле, вырытую людьми для сбора воды. Слоненок, которому исполнилось не больше недели от роду, был слишком маленьким, чтобы вылезти наружу самостоятельно, а мать ничем не могла помочь.

Люди прилетели на выручку на вертолете, которому пришлось снизиться до самой земли, чтобы отогнать обеспокоенную слониху от ямы. Через несколько минут слоненок был освобожден и воссоединился с матерью.