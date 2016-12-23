В Турции в память о погибшем российском после прошел футбольный матч

АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Товарищеский футбольный матч между командами Частной московской международной школы (ЧММШ) и турецкой школы Açı Okulları состоялся в Анталье в память о погибшем после РФ в Турции Андрее Карлове, сообщил РИА Новости координатор по внешним связям ЧММШ Александр Бабаев.

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

"К сожалению, невозможно полностью оградить детей от противоправных действий террористов. Дети – это тоже часть общества, и они являются свидетелями того, что происходит в мире. Но мы можем научить их выработать правильную жизненную позицию – осуждать и не принимать террор. Матч школьных футбольных команд прошел под лозунгом "стоптеррор",- сказал Бабаев.

По его словам, несмотря на прохладную погоду в Анталье, атмосфера на матче была "горячей". Матч прошел на очень позитивной и дружественной волне. Футболисты обеих команд продемонстрировали хорошую спортивную подготовку, но команда турецких школьников оказалась сильнее.

"Хочу выразить свои соболезнования всему российскому народу, близким и родным погибшего дипломата Андрея Карлова. Это вопиющий случай нечеловеческой жестокости и подлости. Но, несмотря на случившееся, хочу выразить надежду, что российско-турецкая дружба жива и в дальнейшем будет укрепляться. И мы, преподаватели, должны научить наших детей дружить", — сказал РИА Новости ответственный за спорт и физическую культуру школы Açı Okulları Суат Нергиз.