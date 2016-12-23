Посол Таджикистана передал МИД России ноту по ситуации в авиасообщении

ДУШАНБЕ, 23 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. Посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов проинформировал МИД России о сложившейся ситуации в авиационном сообщении между двумя странами и передал ноту, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства Сарвар Бахти.

"Наш посол проинформировал департамент СНГ МИД России о вчерашних переговорах между авиационными властями Таджикистана и РФ, которые закончились ничем, и передал ноту, в которой юридически было обосновано, что таджикские власти не нарушают соглашение об авиасообщении между странами и какие пункты из документа нарушаются министерством транспорта России", — сказал собеседник агентства.

Таджикистан так и не согласовал российской авиакомпании "Ямал" полеты в страну из подмосковного аэропорта "Жуковский". В ответ российская сторона с пятницы приостановила полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" в российские регионы, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. А Таджикистан в свою очередь отменил рейсы в страну авиакомпании "Уральские авиалинии" из четырех городов РФ.

Таджикская сторона отказ в выдаче разрешений "Ямалу" обосновывает отсутствием паритета. Министр транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода заявлял РИА Новости, что, согласно межправительственному соглашению, все полеты должны осуществляться на паритетной основе и Душанбе устраивает количество рейсов, выполняемых из аэропорта "Жуковский". По его словам, авиаперевозчики Таджикистана пока не готовы выполнять третий рейс из "Жуковского".

В свою очередь Минтранс РФ заявил, что ссылки на отсутствие паритета неправомочны. Согласно разъяснению министерства, таджикская сторона в рамках переговоров авиавластей двух стран 7 ноября приняла назначения российских компаний на линиях "Жуковский" — Душанбе и "Жуковский" — Худжанд, о чем была сделана запись в итоговом протоколе. На момент переговоров назначенными перевозчиками с российской стороны были "Уральские авиалинии" и "Ямал". Первая из них приступила к эксплуатации линий в ноябре, однако "Ямалу" это сделать не удалось.