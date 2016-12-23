Меркель призвала проанализировать каждый аспект случая Аниса Амри

БЕРЛИН, 23 дек – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Случай Амри ставит ряд вопросов, которые имеют отношение не только к преступлению, но и к политическим и законодательным аспектам, приведшим к появлению подозреваемого в Германии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу.

"Случай Амри ставит ряд вопросов, которые имеют отношение не только к преступлению, но и ко времени, когда он прибыл в июле 2015 года в Германию. Мы будем усиленно проверять, насколько государственные меры должны быть изменены", — сказала Меркель.

Канцлер заявила, что необходимо "проанализировать каждый аспект случая Аниса Амри", к данному анализу будет привлечены МВД, минюст, профильные земельные ведомства.

"Там, где будет видна необходимость в изменениях политических или законодательной части, мы будем… быстро согласовывать это и изменять", — добавила канцлер.