В ходе беспорядков на юге Азербайджана пострадали сотрудники полиции

БАКУ, 23 дек — РИА Новости, Вугар Гасанов. Сотрудники полиции пострадали в ходе беспорядков на юге Азербайджана, говорится в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры республики.

Сообщается, что на территории Билясуварского района страны в четверг около 18.00 (17.00 мск) группа жителей поселков, построенных для вынужденных переселенцев из Джабраильского района, провела шествие в направлении административного здания исполнительной власти Джабраильского района.

"Протестующие отказывались оплачивать счета за потребленную электроэнергию. Прибывшие с целью предотвращения грубого нарушения общественного порядка силы правопорядка призвали участников несанкционированной акции к соблюдению законности, однако последние не стали подчиняться, и, используя камни и палки, нанесли телесные повреждения девяти сотрудникам полиции, находящимся при исполнении служебных обязанностей, а также разбили стекла одного служебного автомобиля", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в результате предпринятых оперативных мер, противозаконные действия были решительно предотвращены, а активные участники акции — Джалал Гулиев, Илькин Искендеров и Гюльага Алмамедов задержаны.

"Шести пострадавшим сотрудникам была оказана первая медицинская помощь, трое были госпитализированы", — уточняется в сообщении.

По факту были возбуждены уголовные дела по статьям об "умышленном уничтожении или повреждении имущества, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшим тяжкие последствия", "организации действий, способствующих нарушению общественного порядка или активное участие в таких действиях" и "применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".