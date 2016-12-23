СБ ООН отклонил резолюцию США о введении оружейного эмбарго в Южном Судане

ООН, 23 дек — РИА Новости, Ольга Денисова. Предложенный США проект резолюции по введению запрета на поставки оружия в отношении Южного Судана, а также санкций против отдельных лиц не был принят Советом Безопасности ООН. Документ, выставленный на голосование в пятницу, получил семь голосов "за", восемь членов СБ, в том числе Россия, воздержались. Таким образом проект резолюции не получил необходимого количества голосов.

Проект резолюции устанавливал оружейное эмбарго в отношении самого молодого государства-члена ООН, а также запреты на поездки и заморозку активов в отношении трех представителей правительства и оппозиции.

На идее введения оружейного эмбарго настаивали США, соответствующий проект резолюции делегация страны при ООН подготовила еще в ноябре. Однако тогда документ не был вынесен на голосование.