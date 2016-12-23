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В Демократической Республике Конго оппозиция требует отставки президента

17:5623.12.2016
(обновлено: 17:59 23.12.2016)
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Полиция в Демократической Республике Конго. Архивное фото
© Flickr/ Bart Wursten

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Конголезская оппозиция настаивает на отставке президента Джозефа Кабилы и проведении выборов не позднее ноября 2017 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя оппозиции.

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© AFP 2016/ Griff Tapper
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Полномочия Кабилы, который правит страной с 2001 года, завершились во вторник, однако он остался в офисе в рамках заключенного властями и частью оппозиции соглашения, по которому президентские выборы, запланированные на ноябрь текущего года, были перенесены на более поздний срок. Согласно договоренностям, выборы главы государства должны состояться до апреля 2018 года.

Согласно проекту новой договоренности, конституция страны не может быть изменена, чтобы Кабила мог остаться на третий срок. Для контроля за имплементацией соглашения будут назначены представители от оппозиционного блока.

Ранее сообщалось, что политики ДРК пришли к предварительной договоренности по соглашению, согласно которому президент Джозеф Кабила должен уйти с поста в конце 2017 года. Таким образом, он останется на посту "на один год" и "не будет пытаться остаться на новый срок".

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© AFP 2016/ Lionel Healing
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"Для нас крайне важно довести до успешного завершения этот переходный год перед президентскими выборами, которые должны пройти не позднее ноября 2017 года", — заявил представитель оппозиции.

В сентябре в ДРК начались выступления сторонников оппозиции против действующего президента Кабилы. Оппозиционеры обвиняли его в стремлении остаться у власти и опасались, что Кабила может отложить выборы или внести поправки в конституцию, отменяющие лимит на количество президентских сроков.

Радикальная оппозиция настаивала на отставке президента 19 декабря, когда истек предусмотренный действующей конституцией страны срок его полномочий. С этого дня в стране начались акции протеста, которые перерастали в беспорядки. По данным правозащитников, полиция и правоохранительные органы применяют для разгона протестующих слезоточивый газ.

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