Меркель выступит с заявлением по делу подозреваемого в теракте в Берлине

БЕРЛИН, 23 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу выступит с заявлением по делу подозреваемого в совершении теракта в Берлине Аниса Амри, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально был объявлен в розыск в Германии и в европейских странах.

Глава МВД Италии Марко Миннити ранее подтвердил появившуюся информацию о том, в ходе перестрелки с полицией в ночь на пятницу в Милане Анис Амри был убит.