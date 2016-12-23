Трибунал по морскому праву рассмотрит иск Украины к России в 2017 году

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Международный трибунал по морскому праву в начале 2017 года начнет рассмотрение иска Украины против России о нарушении конвенции ООН по морскому праву, сообщает в пятницу пресс-служба МИД Украины.

Согласно сообщению, 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с Российской Федерацией относительно нарушения конвенции ООН по морскому праву.

"По иску Украины к Российской Федерации по конвенции ООН по морскому праву 22 декабря 2016 года сформирован трибунал, который в начале 2017 года начнет рассмотрение дела Украина против Российской Федерации", — говорится в сообщении МИД.

"Украина заявляет и готова доказать в арбитраже, что Российская Федерация дерзко нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Автономной Республике Крым морских зонах, включая права на природные ресурсы континентального шельфа. Украина требует от Российской Федерации прекратить нарушение своих прав и компенсировать нанесенный ущерб", — отмечает МИД.