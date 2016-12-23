В шахте "Комсомолец Донбасса" третий день тушат пожар

ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. Пожар возник на шахте "Комсомолец Донбасса" в городе Кировское, горноспасатели третий день ведут работы по ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника центра кризисных ситуаций МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики Виталий Зарубин.

"Двадцать первого декабря на шахте "Комсомолец Донбасса", расположенной в городе Кировское, в конвейерной выработке четвертой северной лавы на горизонте 810 метров возник пожар. На момент возникновения горения в шахте находилось 911 человек, из них восемь находились на аварийном участке ", — отметил Зарубин.

По его словам, все горняки были выведены на поверхность, погибших и пострадавших нет. Ликвидация пожара продолжается.

"Сейчас производится активное тушение пожара, отбор проб рудничной атмосферы и контроль расхода воздуха. Также производится спуск и подготовка соответствующего оборудования для возведения перемычек… В целом ситуация остается под контролем", — добавил Зарубин.