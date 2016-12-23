На Мальте освободили еще сорок четыре пассажира из захваченного самолета

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Четвертая группа из 44 пассажиров захваченного ливийского самолета, находящегося в аэропорту Мальты, начала покидать воздушное судно, сообщил в микроблоге в Twitter премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

Further 44 passengers being released. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 декабря 2016 г.

​"Еще 44 пассажиров освобождают", — написал Мускат.

Ранее Мускат сообщал, что из захваченного ливийского самолета, находящегося в мальтийском аэропорту, освобождены 65 пассажиров.

Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек.