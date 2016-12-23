Премьер Украины заявил, что безвизовый режим с ЕС внедрят в 2017 году

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом будет внедрен в 2017 году, но о точной дате говорить не стоит, заявил в пятницу украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я считаю, что визовый режим — это абсолютное прошлое… Очевидно, что он (безвизовый режим с ЕС – ред.) будет внедрен в 2017 году, но дату называть (не буду – ред.)", — сказал Гройсман в ходе встречи со студентами в Киеве.

Европейский парламент 15 декабря одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов ЕС. Утверждение этого инструмента сдерживало предоставление безвизового режима для краткосрочных поездок в ЕС граждан Украины и Грузии. Ранее источник в Еврокомиссии сообщил, что Евросоюз может предоставить безвизовый режим для граждан Украины в начале весны 2017 года.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий.